Su Twitter anche la Juventus rende omaggio al Grande Torino nell’anniversario dei 70 anni della tragedia aerea che portò alla morte dei giocatori granata che dominarono in Italia

Sono passati ormai 70 anni esatti, ma il ricordo della strage di Superga in cui scomparve il Grande Torino è ancora indelebile. In occasione dell’anniversario dell’incidente aereo che estinse una delle squadre più forti di sempre e il giorno dopo il Derby della Mole (in cui uno striscione aveva già commemorato gli eroi del Toro), anche la Juventus ha voluto rendere omaggio alla storia granata con un messaggio di cordoglio tramite il proprio account Twitter.

«Il 4 maggio 1949 scompariva il Grande Torino. A 70 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari», le semplici parole che hanno subito scatenato da parte di moltissimi tifosi bianconeri plausi ed omaggi.