Supermercato Real, quante stelle in vendita per le italiane!

Il Real Madrid sta allestendo una squadra da 300 milioni ma sarà costretto a vendere qualche pezzo pregiato della sua rosa

Jovic, Militao e Rodygo sono stati già presi ma il Real Madrid mica si fermerà qui. Anzi. Nel prossimo futuro sono stati già prenotati i colpi Eden Hazard e Ferland Mendy. Siamo ad inizio giugno ma i Galacticos hanno allestito una squadra da 300 milioni di euro per tornare a vincere da subito in Spagna e in Europa.

Però c’è anche il rovescio della medaglia. Queste costosissime operazioni devono essere ammortizzate da Perez, per esigenze di bilancio (l’esborso per la modifica del Bernabeu è già iniziato) e imposizioni del fairplay finanziario, con vendite numerose e, sperano alla Casa Blanca, fruttifere.

Ed ecco quindi che i club italiano drizzano le antenne. Il Madrid deve cedere 12 giocatori (attualmente tra rientro di prestiti e acquisti avrebbe 37 giocatori a disposizione). Sicuramente quelli prestati (potrebbe restare Lunin se partirà Keylor Navas) e poi qualcuno tra i vari Bale, Isco, Marcos Llorente, Ceballos, Reguilon, Nacho e il citato Navas. Occasioni che potrebbero essere sfruttate da Inter, Napoli e Juve desiderose di piazzare il colpaccio galactico.