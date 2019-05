Parole importanti da parte del giocatore spagnolo al termine del primo tempo di Milan-Bologna. Le dichiarazioni di Suso

«Avevamo e abbiamo paura» ha ammesso candidamente Suso, esterno d’attacco del Milan, in gol nella sfida contro il Bologna. Il giocatore ha trovato il suo sesto gol, trovando l’1-0 nel match contro i rossoblù e ha parlato a Sky Sport al termine della prima frazione.

Ecco le parole dell’ex Liverpool: «Oggi è una giornata in cui non si deve perdere: dobbiamo vincere oggi e anche nelle prossime 3 gare per tornare in Champions League. Abbiamo avuto paura, eravamo come bloccati, non solo prima del mio gol ma anche dopo, come dimostrato da un brutto passaggio sbagliato in zona pericolosa. Dobbiamo fare meglio nella ripresa».