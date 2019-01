Svanberg nota lieta del Bologna: Juve e Roma sul gioiello di Inzaghi – ESCLUSIVA

Juventus e Roma sulle tracce di Mattia Svanberg, promettente centrocampista centrale del Bologna. Le ultimissime

Non è tutto da rifare, non è tutto da buttare nel Bologna di Pippo Inzaghi! La formazione rossoblù naviga in cattive acque ma è riuscita a mettere in mostra alcuni interessanti elementi che potrebbero fare la fortuna dei rossoblù nel presente e nel futuro, portando denaro contante nelle casse. Uno di questi è sicuramente Mattias Svanberg. Il centrocampista classe ’99 del Bologna, arrivato in Italia in questa stagione, non ha faticato a trovare spazio nella formazione di Pippo Inzaghi. Manca qualità in mediana e Pippo, dopo un inizio zoppicante, ha deciso di affidarsi al giovane centrocampista svedese.

Svanberg ha collezionato 15 presenze in campionato per oltre 1000 minuti ed è finito sul taccuino dei grandi club del nostro campionato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di www.calcionews24.com, il gioiellino del Bologna è finito nel mirino di Juventus e Roma. I due club, nel corso di questa stagione, hanno inviato degli emissari a visionare il ragazzo e le relazioni sarebbero state più che positive. Naturalmente si tratta di un possibile colpo in prospettiva per Juventus e Roma e non sono da escludere inserimenti di altre squadre.

Il Bologna non si priverà del suo gioiellino a gennaio ma continuerà a cullare il giovane centrocampista almeno fino al termine della stagione. È ancora presto per parlare di interesse concreto, ma i primi giri di consultazione sono già stati avviati. Dopo Verdi e Di Francesco, il club rossoblù potrebbe avere una nuova pedina da sfoggiare sul mercato. Come detto, il classe ’99 continuerà a giocare con la maglia del Bologna almeno fino al termine della stagione, poi il mercato farà il suo ricorso. Il Bologna non ha fissato il prezzo del suo gioiellino, ancora tutto da scoprire, ma per convincerlo a cedere il giocatore potrebbero volerci 20-25 milioni. Juve e Roma già in fila.