Svezia, Ekdal: «Non siamo i migliori ma non sempre vince chi ha più talento»

Albin Ekdal, centrocampista di Sampdoria e Svezia, ha parlato in vista di EURO 2020. Le sue dichiarazioni ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato.

EURO 2020 – «Rappresentare la Svezia è una cosa magnifica: essere uno dei pochi che può vestire la maglia gialla significa che qualcosa di bello in carriera l’ho fatto. Giocare l’EURO 2020 sarà una cosa fantastica: non vedo l’ora. Sfortunatamente ci siamo dovuti abituare agli stadi vuoti, ma spero invece di vedere tanti tifosi sugli spalti».

OBIETTIVI – «Europei e Mondiali sono competizioni che richiedono step in più rispetto alle qualificazioni: ci sono solo tre partite nel girone e devi giocarle cercando di andare più avanti possibile. Incontriamo di nuovo la Spagna, dopo averla incontrata nelle European Qualifiers. Poi troveremo anche Polonia e Slovacchia: insomma, è stato un sorteggio tosto. Abbiamo una squadra forte: nel giorno giusto possiamo battere chiunque. Certo, non siamo i migliori, ma nel calcio non sempre vince chi ha più talento, ma chi ha più voglia. Siamo carichi, non vediamo l’ora di cominciare».