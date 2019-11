La Svezia ha reso noti i convocati per le ultime due partite di qualificazione ad Euro 2020, tra loro prima volta per Kulusevski

Il C.T. della Svezia Jan Andersson ha convocato sei giocatori di Serie A per le partite contro Romania e Isole Far Oer, valide per la fase di qualificazione ad Euro 2020. Prima volta per il diciannovenne Dejan Kulusevski, che a Parma ha iniziato alla grande con 2 gol e 5 assist.

Convocato anche il compagno di squadra di Kulusevski Riccardo Gagliolo, che possiede la doppia cittadinanza italo-svedese. Gli altri “italiani” sono il portiere del Cagliari Robin Olsen e i centrocampisti Albin Ekdal della Sampdoria, Mattias Svanberg del Bologna e Ken Sema dell’Udinese.