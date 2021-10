Svizzera, Tami: «Italia? Arriveremo primi in caso di vittoria»

Pierluigi Tami, direttore delle Nazionali svizzere, ha parlato in vista del match contro l’Italia del 12 novembre

Pierluigi Tami, direttore delle Nazionali svizzere, ha parlato in vista del match contro l’Italia del 12 novembre. Le sue dichiarazioni ai microfoni di RSI.

ITALIA SVIZZERA A ROMA – «Non è che Bergamo ci avrebbe fatto partire da favoriti, quindi va bene così. Ho sempre pensato che la sede di Roma sarebbe restata, perché è difficile cambiare in così poco tempo una sede già prevista. Andiamo a giocarci a Roma una partita importante senza dimenticarci che a novembre giocheremo due partite, quindi anche la partita contro la Bulgaria, se portiamo a casa il risultato a Roma, può regalarci il primo posto».

YAKIN – «Sono contento di come Yakin sta gestendo la situazione. Non era facile per lui entrare in corsa e in questo mese di ottobre si vede come la squadra stia assimilando i suoi principi di gioco».