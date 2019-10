Tardelli contro l’Italia in verde: «La Nazionale non è degli sponsor»

Tardelli si scaglia contro l’inedita casacca verde della Nazionale: «L’Italia è degli italiani, non degli sponsor»

Il verde al posto dell’azzurro non piace proprio a nessuno. Men che meno a Marco Tardelli, uno che con indosso la casacca della Nazionale ha scritto una pagina tra le più epiche della storia del pallone.

Il campione del mondo del 1982, così, si sfoga in un’intervista a La Stampa: «Ho lottato per questa maglia e la Nazionale in verde non mi convince. L’Italia è azzurra ed è degli italiani, non degli sponsor».