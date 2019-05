Tare definitivo sul futuro di Inzaghi: «Non ci sono dubbi». Così il ds della Lazio sulla prossima stagione del tecnico biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita col Torino, Igli Tare ha parlato del futuro di Simone Inzaghi.

Le sue parole: «Gli incontri sono stati fatti per capire tante cose, Simone Inzaghi ha ancora un anno di contratto con noi. Tutta questa tensione che si sta creando è esagerata, resterà alla Lazio. Non ci sono dubbi. Mercato? La cosa più importante è che la Lazio l’anno prossimo avrà una squadra per competere per fare una grande stagione».