Tare direttore sportivo e Boban in dirigenza: ecco il piano di Maldini

Paolo Maldini sta muovendo i primi passi come direttore tecnico del Milan e vuole riportare in rossonero un’ ex bandiera

Il nuovo Milan prende forma. Il futuro direttore tecnico rossonero starebbe vagliando vari profili per arricchire l’organigramma del Diavolo. Maldini, in particolare, vuole riempire il ruolo vacante di direttore sportivo. La prima preferenza dell’ex capitano è per Igli Tare. L’albanese tuttavia difficilmente si libererà dalla Lazio: Claudio Lotito si è mosso in anticipo per confermare sia Simone Inzaghi sia Tare per i progetti futuri.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’altra figura che Maldini vorrebbe con sè è Zvonimir Boban, il quale starebbe valutando seriamente di lasciare il ruolo di vice segretario della FIFA per accettare l’offerta del Milan. Però va chiarito il suo ruolo, al momento ancora ignoto.