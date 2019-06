Telles Atletico Madrid: un terzino creativo per Simeone

Alex Telles è uno degli obiettivi del nuovo Atletico Madrid del Cholo Simeone. Scopriamo le caratteristiche del portoghese

Simeone ha la necessità di costruire il nuovo ciclo. Lucas Hernandez è uno dei tanti giocatori in uscita, con l’Atletico Madrid che sta pensando a Telles come terzino (anche considerando l’età di Filipe Luis). L’esterno portoghese viene da annate estremamente positive nel Porto.

Ha infatti numeri incredibili nella rifinitura: 13 assist nell’ultima stagione, con 3.2 passaggi chiave e 10 cross ogni 90′. Ama essere servito in corsa ed andare al traversone in queste circostanze di gioco, non si tratta di un dribblomane con capacità esplosive nel breve. Di certo, darebbe tanta qualità alla fascia sinistra colchonera.