L’ex Inter Alex Telles ripartirà dall’Atletico Madrid e sarà l’erede di Lucas Hernandez, passato al Bayern Monaco

Ricordate Alex Telles? Meteora nell’Inter, punto di forza del Porto di Coinceçao. Il terzino sinistro brasiliano è pronto a cambiare maglia nella prossima stagione e secondo le indiscrezioni riportate da A Bola la sua prossima squadra sarà l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

L’Atletico incasserà 80 milioni dalla cessione di Lucas Hernandez, acquistato dal Bayern Monaco grazie alla clausola rescissoria. I Colchoneros investiranno 30 milioni di euro, 10 in meno rispetto alla clausola, per il suo erede: sarà il terzino ex Inter a prendere il posto di Hernandez. Sempre dal Porto dovrebbe arrivare a Madrid pure Ander Herrera, ma a parametro zero.