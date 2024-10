Ten Hag ha sette partite per salvare la panchina dello United: intanto cresce un nome per sostituirlo

Sette partite per salvare la panchina: ten Hag ha un mese per evitare l’esonero mentre la società ha un nuovo nome per il sostituto

La panchina di ten Hag è in bilico e il tecnico ha sette partite, da sabato contro al Brentford fino alla prossima sosta per le nazionali di metà novembre per cambiare la rotta del Manchester United oppure si arriverà all’esonero. Come riportato dal Manchester Evening, la proprietà Ineos avrebbe già avviato i contatti con Zinadine Zidane per prendere il posto dell’ex Ajax.

In un sondaggio lanciato dal quotidiano inglese il tecnico francese è il secondo tra le preferenze, con Tuchel invece il primo della lista: ma mentre il tedesco è in odore di offerta per la nazionale, su Zidane c’è il dubbio su come possa inserirsi nell’ambiente visto che la sua esperienza, estremamente soddisfacente, da allenatore si limita ad un Real Madrid con CR7, Benzema e Bale. Nel sondaggio ci sono poi anche altri nomi: se al terzo posto c’è un generico Altro, il resto della classifica dei tifosi dei Red Devils vede in ordine: van Nistelrooy, Carrik e poi il tecnico dell’Inter Inzaghi e in ultima posizione l’ex Juve Allegri.