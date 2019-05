Ten Hag non si fida: «Le squadre di Premier hanno un’intensità diversa e abbiamo dovuto alzare il livello già dall’andata»

Momento cruciale per l’Ajax. La Coppa d’Olanda è già in bacheca. Ora bisogna concentrarsi sullo sprint in Eredivisie contro il Psv, ma soprattutto una finale di Champions da centrare contro il Tottenham. Si parte dalla vittoria per 1-0 di Londra, ma il tecnico Ten Hag, capace di rimontare Real e Juve, non si fida per nulla: «Domani dobbiamo vincere e cercheremo di farlo. È una nuova partita e si ricomincia da capo»

Poi sull’avversario: «Sappiamo che le squadre di Premier League giocano sempre ad altissima intensità. Abbiamo visto la differenza contro Juventus e Real, la squadra ha dovuto alzare il ritmo già dalla prima partita».