La conferenza stampa di Erik ten Hag e Hakim Ziyech in conferenza stampa, alla vigilia dell’incontro tra Ajax e Juve

Erik ten Hag e Hakim Ziyech hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Ajax e Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore degli olandesi: «Essere primi in campionato non cambia nulla per noi. Dobbiamo vincere il titolo ma la partita con la Juve è a parte, ora il focus è solo sulla Juventus. de Jong? Tutto bene. Dobbiamo avere qualità, è una gara importante, lo stadio sarà pieno, il risultato è la cosa più importante. Il calcio italiano ha una cultura diversa rispetto al calcio spagnolo e dovremo affrontare la partita in maniera differente rispetto al Real ma col nostro stile. Cristiano Ronaldo e Chiellini? Noi vogliamo affrontare i migliori».

Prosegue il tecnico dei Lancieri: «Tutti stanno lavorando duramente per far bene contro l’Ajax. La Juve è talmente esperta, con un tecnico così bravo, che può giocare con diverse strategie. Noi dovremo essere bravi ad anticipare le sue mosse. La nostra squadra sa giocare bene il pallone. Facciamo possesso palla ma quando non ce l’hai devi saperti difendere, riprendendolo il prima possibile e se lavori da squadra tutto è possibile».

Queste invece le dichiarazioni di Ziyech: «In questo momento non pensiamo al campionato ma pensiamo solo alla sfida contro la Juventus. Vedremo come andrà la gara di domenica, prima c’è la Juve. Se quando gioco alla Play tifo più Juve, Barcellona o altre squadre? Non tifo per nessuna squadra. Caso Kean? Preferisco non dire nulla. Ho parlato con Benatia e lui mi ha detto che possiamo battere la Juventus, la sua ex squadra».