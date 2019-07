Theo Hernandez al Milan: dall’arrivo a Milano alle visite mediche

Si attende l’ufficialità, ma Theo Hernandez vestirà la maglia rossonera: ecco le indiscrezioni sul futuro terzino del Milan

L’operazione che porterà Theo Hernandez al Milan è ormai definita. I tifosi attendono il suo arrivo in città per poter salutare il nuovo terzino rossonero.

Secondo quanto raccolto da Calcionews24, il giocatore dovrebbe arrivare a Milano nel pomeriggio, per poi sostenere le visite mediche alla clinica La Madonnina. Dopodiché, Theo Hernandez si sposterà in sede per la firma con il Milan.