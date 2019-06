Theo Hernandez Milan, ci siamo. Ora la corsia è piena, spazio alle uscite

Con Theo Hernandez il Milan avrà a disposizione quattro terzini. Sicura la partenza di almeno uno tra Rodriguez, Strinic e Laxalt

Il Milan avrà presto il suo terzino sinistro. Theo Hernandez è ormai il prediletto di Maldini e del resto della società, e proprio l’ex giocatore si è mosso di recente in prima persona. Su di lui verranno investiti circa venti milioni di euro, che potrebbero venire dalla partenza di Gigio Donnarumma. Se l’affare col Real Madrid dovesse andare in porto, i rossoneri avrebbero a disposizione quattro terzini di ruolo.

O magari tre più uno. Hernandez, Rodriguez, Strinic e Laxalt. Proprio quest’ultimo nasce come ala più avanzata, ma nell’ultimo anno con Gattuso ha sempre ricoperto la posizione bassa. Chiaro che quattro profili nella stessa zona di campo sarebbero troppi, sopratutto se il Milan non dovesse alla fine disputare l’Europa League. Su chi puntare e chi far partire? Ai posteri l’ardua sentenza.