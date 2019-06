Theo Hernandez ha scelto il Milan: cosa manca alla chiusura

Theo Hernandez ha detto sì a Maldini e al Milan: ora bisogna superare due scogli prima della chiusura dell’affare

Per Theo Hernandez Maldini si è mosso in prima persona e se il dirigente rossonero ha voluto incontrare personalmente il terzino del Real vuol dire che si sta per imboccare la via conclusiva dell’affare. Nonostante la corte serrata del Bayer Leverkusen e di altre società il terzino sinistro francese sembra aver deciso di accettare la corte rossonera.

Come conferma il Corriere dello Sport, la volontà del giocatore è chiara. Ora bisogna superare due scogli: i rossoneri prenderebbero il giocatore con un prestito oneroso biennale e il diritto di riscatto mentre il Real opta per il titolo definitivo. Un altro nodo da sciogliere riguarda la partenza di alcuni terzini sinistri attualmente in organico. Ce ne sono ben tre: Ricardo Rodriguez, Diego Laxalt e Ivan Strinic. Per accogliere Theo Hernandez bisogna fare spazio a sinistra.