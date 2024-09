Thiago Motta: «Dobbiamo essere CONCENTRATI per tutti i 90′, MCKENNIE merita di stare qui»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri in Champions League contro il PSV

Nico Gonzalez ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il PSV. Di seguito le sue parole

PERCHE’ LE PIACE TANTO MCKENNIE – «Mi piace come tutti gli altri che abbiamo. Oggi volevamo approcciare bene, ha fatto bene lui come tutti i suoi compagni. È un buon risultato per cominciare la competizione, ora pensiamo e prepariamo già la prossima partita. McKennie fa parte di questo gruppo e lo merita».

DOVE MIGLIORARE – «Penso che oggi durante quasi tutta la partita abbiamo subito troppo il gioco del PSV. Dobbiamo fare meglio nella fase di possesso, oggi abbiamo fatto bene a tratti e non per tutta la gara. Dobbiamo alzare il livello e mantenerlo per 90 minuti. Il risultato però è molto interessante per noi e sono contento, adesso concentriamoci sul Napoli».

