Thiago Silva, difensore del Brasile e del PSG, parla in avvicinamento alla semifinale di Copa America contro l’Argentina

Intervenuto in conferenza stampa, Thiago Silva è stato interpellato sull’eterno duello tra Messi, suo prossimo avversario nella semifinale di Copa America e Cristiano Ronaldo.

Le sue parole: «Non ho visto Pelé, Zico o Maradona, di questi giocatori si parla molto. L’unico che ho visto giocare in questa maniera è Messi. È diverso da tutti quelli che ho visto giocare. Ho avuto modo di vedere grandi giocatori come Ronaldinho, Ronaldo Fenomeno, Adriano e ho giocato con Seedorf… Ma Messi non ha eguali. Per questo dobbiamo elogiare anche Cristiano Ronaldo. La loro è una sfida alla pari e CR7 merita lo stesso rispetto riservato a Messi».