Inter, Thohir valuta la sua quota: cessione a Suning in vista?

L’Inter potrebbe passare interamente nelle mani di Suning. Erick Thohir pensa alla cessione delle sue quote: le ultimissime

Novità societarie in vista per l’Inter? Il club nerazzurro, con a capo Steven Zhang, deve aprire una trattativa con Erick Thohir per il 31,05% delle quote, ancora nelle mani del Tycoon indonesiano. Calcio & Finanza ha pubblicato quest’oggi una importante notizia derivante dalla lettura del bilancio chiuso al 30 giugno 2018 di International Sports Capital SPA, la holding che fa capo all’ex presidente nerazzurro. Thohir non è più presidente dell’Inter ma è ancora parte integrante del club, avendo in mano il 31,05% delle quote.

Il magnate indonesiano è destinato a lasciare le sue quote in mano a Suning, che poi potrebbe rivendere una piccola parte di essere a una cordata di imprenditori interisti e italiani. L’ultimo esercizio è stato chiuso con un rosso di 364.556 euro. La società ha richiesto una valutazione dell’asset Inter per poter poi stabilire il valore delle sue quote, in modo tale da rivenderle a Zhang, e sarebbe emerso che il valore della partecipazione nel club sarebbe maggiore di circa 15 milioni (42,5 a 27,2) rispetto a quello di pertinenza. Thohir vuole uscire di scena ma prima ha bisogno di capire il reale valore del pacchetto ancora nelle sue mani.