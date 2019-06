Thuram: «Conte all’Inter un tradimento? Io la penso così» – VIDEO

L’ex calciatore della Juve, Lilian Thuram, ha parlato dell’arrivo di Conte all’Inter e del “tradimento” ai colori bianconeri – VIDEO

Nel corso della presentazione del libro “Vorrei e non vorrei. Perché è così difficile scegliere ciò che è meglio per noi”, scritto dalla psicoterapeuta e saggista, Gianna Schelotto, L’ex bianconero, Lilian Thuram, ha parlato della situazione della Juve. Ecco le sue parole su Conte all’Inter e sulla possibilità di vedere Sarri ai bianconeri: «Conte all’Inter è un tradimento?

“Conte è stato un grandissimo giocatore e un grandissimo allenatore della Juventus. Ma i tifosi della Juventus e i tifosi che amano il calcio devono essere felici del suo ritorno in Italia, non bisogna vederlo come un tradimento, è un allenatore e non può allenare nella sua carriera solo la Juventus…».