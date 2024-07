Thuram Juve, è già BARUFFA IN FAMIGLIA! Il commento del fratello Marcus – FOTO

Scoppia la polemica tra Marcus Thuram e i tifosi della Juve dopo l’annuncio ufficiale del trasferimento del fratello Khephren in bianconero. Sotto il reel di presentazione i sostenitori hanno commentato con la frase “Khephren Thuram figlio unico”.

Non è tardata ad arrivare la reazione dell’attaccante dell’Inter. Il francese ha infatti risposto “Sono qui solo per i commenti” per poi pubblicare una storia su Instagram in cui ironizza proprio sui sostenitori della Vecchia Signora.