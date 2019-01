Arriva finalmente il lieto fine per la tifosa colpita dalla pallonata di Cristiano Ronaldo: riceve la maglia firmata e un selfie con CR7

Dopo la pallonata ricevuta da Cristiano Ronaldo, arriva il lieto fine per Elena Di Martino. La tifosa presente in Juventus–Chievo e che ha ricevuto una dolorosa pallonata sul volto, aveva chiesto le scuse da parte di CR7 e addirittura un invito a cena. L’invito non è arrivato, ma è arrivata una maglia con dedica e un selfie da parte del portoghese. L’attaccante della Juventus le ha scritto: «Para Elena un abraccio» e poi si è lasciato andare ad un selfie con la tifosa. Si tratta di un lieto fine per la vicepresidente del Juventus Club Mondovì. La signora ha pubblicato sui social le scuse di CR7: «Il mio regalo per la pallonata, un campione dentro e fuori dal campo.. CR7»