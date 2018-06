Una fotogallery alla scoperta delle bellezze di Russia 2018

La bellezza del Mondiale non sta solo nelle gesta tecniche dei giocatori in campo, ma anche nello spettacolo al di fuori di esso. In questi giorni Russia – e in particolar modo la capitale Mosca – un tripudio di gente di ogni nazionalità del mondo, di colori, di suoni, di odori e di emozioni molto diversi tra di loro. Non potevano ovviamente mancare le tifose, accorse come ad ogni edizione della Coppa del Mondo, in massa, per sostenere la propria nazionale, qualunque essa sia. In netta maggioranza, nemmeno a dirlo, le padrone di casa russe, capitanate dalla madrina del torneo, l’ex modella Victoria Lopyreva.

Tantissime però anche le tifose sudamericane, come da tradizione molto “calienti”, seguite poi dal resto di quelle europee. Non possono mancare anche sparute rappresentanti del tifo asiatico e, dulcis in fundo, africano. Tutto e di più: ecco a voi una fotogallery alla scoperta di alcune delle più belle tifose dei Mondiali 2018.