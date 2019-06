I tifosi della Juve contro Conte: «Uomo di m***a» – FOTO

I tifosi della Juve si sono scagliati contro Antonio Conte, nuovo allenatore dell’Inter, e hanno affisso uno striscione contro di lui

Come era lecito aspettarsi, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non ha fatto piacere ai tifosi della Juve. Anzi. I tifosi bianconeri vedevano nel tecnico leccese un simbolo della Juve e non si aspettavano uno sgarbo tale.

Ieri sera a Torino è infatti comparso un duro messaggio contro il tecnico leccese, fatto dal noto gruppo ultras Tradizione. «Conte uomo di m***a» si legge nello striscione.