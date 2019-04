Eusebio Di Francesco è stato prematuramente bocciato dai tifosi del Milan che sui social riversano il loro livore nei confronti dell’ex tecnico giallorosso

Neanche il tempo di essere avvicinato alla panchina del Milan, che Eusebio Di Francesco deve fare i conti con il parere negativo dei tifosi del Milan. L’umore tra i supporter rossoneri, si sa, non è dei migliori ultimamente. 5 punti nelle ultime sette partite e quarto posto rubato dall’Atalanta. La panchina rossonera scotta. Talmente tanto da far riflettere Maldini e Leonardo ad un esonero di Gattuso prima della fine del campionato. Ipotesi, tuttavia, scartata. Quel che sembra palese è che l’ex centrocampista non sarà più l’allenatore rossonero nella prossima stagione. Come è certo che l’ex allenatore della Roma non sembra entusiasmare i milanisti che, attraverso i social, hanno cominciato preventivamente una campagna No-DiFra. Gli stati generali del Milan terranno conto anche di questo?

Meglio la morte — Simone Vazzana (@SimoneVazzana) April 30, 2019

#DiFrancesco non lo vogliamo!!! Inadeguato, presuntuoso e antipatico!!! — teolyn 73 🇮🇹 (@Teolyn73) April 30, 2019