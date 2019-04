Si rinnova la protesta del Pisa contro la Juventus Under 23: curva vuota in occasione della sfida con i bianconeri. Ecco il duro comunicato

I tifosi del Pisa diserteranno ancora in occasione della sfida contro la Juventus Under 23 per protestare contro il calcio moderno. La curva dei tifosi di casa dell’Arena Garibaldi resterà quindi vuota. Ecco il duro comunicato:«Come ovvio, i gruppi organizzati della Curva Nord diserteranno la farsa sportiva tra il nostro Pisa Sporting Club e la squadra riserve della Juventus FC. Le motivazioni sono le stesse della partita di andata, in cui adottammo la stessa decisione, e cioè che andando allo stadio, entrando come se nulla fosse, legittimeremmo questa invenzione dei padroni del calcio».

Il comunicato della Curva Nord continua così:«Noi siamo il Pisa, abbiamo giocato con la Juventus vera. Accettiamo di non poter calcare, per ora, quei palcoscenici. A questo giro, altrettanto ovviamente, e con lo stesso amore e rispetto per il Pisa Sporting Club, non entreremo, e non lo vedremo giocare con un manipolo di mezze promesse e false speranze mandate a farsi le ossa contro la nostra maglia, storia e tradizione».

In Curva verrà lasciato uno striscione abbastanza eloquente, il quale recita:«Mai complici di questa farsa. No al calcio moderno». La posizione dei tifosi è chiarissima.