Salernitana, marea granata all’Olimpico: aperta anche la Curva Sud per i tifosi

In vista della partita in casa della Lazio, i tifosi della Salernitana sono pronti a riempire gli spalti dell’Olimpico

Nonostante una classifica non eccezionale, i tifosi della Salernitana non lasciano sola la squadra neanche in trasferta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, in vista della trasferta contro la Lazio sono stati già venduti 4.300 biglietti destinati ai campani.

Una vendita immediata e continua che ha costretto il club biancoceleste, per soddisfare tutte le richieste dei tifosi granata, ad aprire anche la Curva Sud e destinarla agli ospiti. All’Olimpico sono quindi previsti oltre cinquemila tifosi della Salernitana.