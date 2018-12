Il tifo organizzato della Sampdoria si schiera contro il presidente Massimo Ferrero dopo l’indagine che lo vede coinvolto per appropriazione indebita e non solo

Il tifo organizzato della Sampdoria contro il presidente Massimo Ferrero. Il numero uno blucerchiato, coinvolto di recente in un’indagine per vari reati tra cui appropriazione indebita, truffa, emissione e utilizzo di fatture false, è stato attaccato dai tifosi sampdoriani che, prima della gara odierna contro il Parma, hanno diffuso un volantino dai contenuti forti. Il tifo organizzato blucerchiato, a firma di vari gruppi portanti della Gradinata Sud del ‘Ferraris’, scrive:

«In merito alla vicenda che vede accusato il signor Massimo Ferrero di aver rubato soldi dalle casse della Sampdoria. A questo è stato chiesto solo ed esclusivamente una cosa a riguardo: Chiare spiegazioni. La risposta? Qualche minuto di ‘spot pubblicitario’. Non ci sta bene. non lo possiamo accettare! Questo atteggiamento offende ancora una volta i sampdoriani, ci impone di dire basta. Da oggi l’obiettivo sarà quello di cacciare questo personaggio indegno dalla massima carica dell’Unione Calcio Sampdoria. Allo stesso tempo garantiamo che la squadra non sarà mai coinvolta nelle iniziative che riguardano questa vicenda, ricevendo come sempre il massimo e incondizionato sostegno».