Toloi: «Atalanta, ripartiamo da zero. Con la Dea vivo un sogno»

Toloi parla della scorsa stagione, di quella che sta per iniziare e del suo futuro: le parole del difensore dell’Atalanta

Rafael Toloi parla di Atalanta ai microfoni de L’Eco di Bergamo. Le sue parole sulla stagione e sul suo futuro.

CHAMPIONS – «Lo scorso anno rimarrà nella storia, ma è passato, non conta più. Dobbiamo ripartire da zero, per fare ancora bene».

CONDIZIONE – «Sono contento di essere partito col gruppo sin dal ritiro, c’era il rischio di impiegare più tempo per rientrare. Ho avuto un grande aiuto da tutto lo staff: la preparazione è andata bene, ed è importante perché è alla base del lavoro di tutta la stagione».

FUTURO – «Qua sono felice, è un orgoglio iniziare la quinta stagione a Bergamo, continuo a vivere un sogno. Certo ho il desiderio di tornare in Brasile e finire la carriera dove ho iniziato, ma i prossimi 5-6 anni posso farli qui, poi sarò a posto per tornare in Brasile».