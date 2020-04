Tommaso Maestrelli: «Vi racconto un aneddoto di quando la Lazio vinse il primo scudetto»

Il figlio di Tommaso Maestrelli ha parlato a Lazionews24.com raccontando le emozioni del primo scudetto biancoceleste

Il 12 maggio del 1974 la Lazio divenne per la prima volta campiona d’Italia. A guidare quella squadra, ci fu un uomo capace di tutto, un padre per i giocatori: Tommaso Maestrelli. In esclusiva, il figlio Massimo ha parlato ai microfoni di Lazionews24.com.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24

ANEDDOTO – «Fu divertente quando festeggiammo con il pullman in giro per la città e poi si radunarono un po’ di persone, tra giornalisti, giocatori e dirigenti, a casa nostra per mangiare un piatto di pasta alle 4 del mattino. Penso che nessuno mangi all’alba per festeggiare uno Scudetto (ride ndr). Lì ho realizzato che il sogno inaspettato si era trasformato in realtà. La Lazio di Cragnotti forse ha vinto poco visti gli investimenti, quella squadra ha rischiato di vincere in Italia per due anni di fila».