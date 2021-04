Milan, Tomori in sede: incontro con Maldini e Massara. Le ultime

Oggi pomeriggio Fikayo Tomori ha incontrato Maldini e Massara a Casa Milan per parlare del proprio futuro

Fikayo Tomori ha sorpreso tutti in questi mesi al Milan, tanto che la società rossonera ora vorrebbe riscattarlo dal Chelsea. Abramovic, però, chiederebbe non meno di 28 milioni di euro, cifra che non sarebbe vista di buon gusto da Elliott.

Nel frattempo, oggi pomeriggio a Casa Milan, Maldini e Massara hanno incontrato proprio il giovane difensore per parlare dei suoi trascorsi a Milano ma anche del futuro. L’intenzione dei due dirigenti è quella di dare un segnale alla società per riscattarlo.

I DETTAGLI SU MILANNEWS24