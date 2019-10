Luca Toni ripone grandi aspettative verso il derby d’Italia in programma questa sera tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole

Intervenuto a Rai Sport, Luca Toni ha proposto la propria presentazione del big match di questa sera tra Inter e Juventus. Ecco l’opinione dell’ex bomber azzurro sulla gara.

«Sarà una gran partita. Dipende molto dall’Inter, che stasera ha la possibilità di dire “Ci sono, e me la gioco con la Juve per lo Scudetto”. Lukaku? E’ un campione, così come Lautaro Martinez».