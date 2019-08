Fiorentina, Toni rivela: «Ho detto a Pradè di prendere Ribery»

Luca Toni consiglia la Fiorentina, sua ex squadra. L’ex giocatore ha consigliato a Pradè di prendere Ribery

Ai microfoni di Violanews, Luca Toni rivela di aver consigliato la Fiorentina. L’ex giocatore ha raccontato di aver detto a Pradè di prendere lo svincolato Ribery, suo ex compagno al Bayern Monaco.

«Sinceramente quando ho fatto l’in bocca al lupo a Pradè, quando è tornato alla Fiorentina, glielo dissi: “Guarda che c’è Franck che è senza contratto”. Lui mi ha detto che è un grande giocatore, che sarebbe rimasto il sogno: “vediamo”. Poi non so se sono andati avanti o no nella trattativa. Franck è un giocatore importante, che è abituato a vincere, forte e che ha ancora voglia di giocare: penso che chiunque lo comprerà – o lo prenderà – farà un grande affare» ha dichiarato l’ex giocatore.