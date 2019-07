Torino, allenamento ad Alessandria in vista dell’Europa. Si rivede Bonifazi

Torino, Mazzarri fa allenare i suoi sul campo del Moccagatta. Si rivede Kevin Bonifazi dopo l’esperienza con l’Under 21

Si avvicina per il Torino uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi anni, ovvero la sfida al Debrecen. L’andata del preliminare in Europa League si disputerà al Moccagatta di Alessandria e, per tale ragione, Mazzarri ha preferito far allenare i suoi sull’inedito terreno di gioco.

Sotto gli occhi di tutti i dirigenti, Bava, Comi e Moretti, si è rivisto Kevin Bonifazi. Il giocatore, acquistato definitivamente dal Toro nelle scorse settimane, si è aggregato alla squadra dopo gli impegni con l’Under 21. Nella giornata di domani i granata torneranno ad allenarsi al Filadelfia.