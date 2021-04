L’esterno argentino Christian Ansaldi rinnova, automaticamente, con il Torino. La 25ª presenza ha fatto scattare l’opzione

Cristian Ansaldi giocherà nel Torino anche nella prossima stagione. Il difensore argentino ha infatti collezionato la sua venticinquesima presenza in campionato nella sfida di ieri contro il Napoli, facendo scattare così la clausola per il prolungamento automatico del contratto per un’altra stagione