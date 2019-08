Torino, Baselli: «Nuovo ruolo? Mi trovo bene. Loro col sangue agli occhi…»

Ecco le dichiarazioni del centrocampista del Torino Daniele Baselli alla vigilia dell’impegno di Europa League contro lo Shakhtyor

Manca poco al fischio d’inizio di Torino-Shakhtyor Soligorsk. Ecco le dichiarazioni del centrocampista granata Baselli ai microfoni di Sky Sport, prima del match valido per l’Europa League.

«Come sto? Sto bene, voglio fare una grande partita. Wolverhampton? Dobbiamo pensare a una partita alla volta. Nuovo ruolo davanti alla difesa? Mi trovo bene, il mister vuole equilibrio e mi vede bene in quella posizione. Davanti abbiamo giocatori che sanno fare male, sono pronto a sacrificarmi per loro. Rischi? Loro scenderanno in campo col sangue agli occhi, come qualsiasi avversario del Torino».