Torino, Bonifazi guarda avanti: «Testa subito alla Sampdoria»

Torino, Bonifazi mette già alle spalle la sconfitta col Lecce: «I momenti negativi esistono, ma insegnano qualcosa. Testa alla Samp»

Kevin Bonifazi è rientrato al Torino dopo l’esperienza in prestito alla Spal. Il centrale, complice la vicenda Nkoulou, ha a poco a poco scalato le gerarchie di Walter Mazzarri. Il calciatore ha subito voglia di mettersi alle spalle la brutta sconfitta di ieri sera col Lecce e pensa immediatamente al prossimo impegno: «Nei percorsi di crescita ci sono momenti brutti, ma bisogna sempre guardare avanti, adesso dobbiamo pensare alla partita con la Sampdoria».

Poi un consiglio ai giovani granata, all’interno del suo intervento al Toro Day andato in scena a Grugliasco: «Nel settore giovanile ho vissuto una grande gioie ma anche momenti negativi, facendo sacrifici e andando in prestito in città lontane. Tutto questo ha fatto sì che oggi possa essere in campo col Torino a giocare in Serie A».