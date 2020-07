Torino Brescia, Longo tentato dal Tridente: pronti Zaza e Verdi, i granata devono assolutamente vincere contro le Rondinelle

Moreno Longo si gioca il tutto per tutto e il tecnico dei granata è tentato dal tridente composto da Zaza e Verdi, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’ex Napoli – si legge – è reduce da un buon derby, il centravanti è pronto per poter tornare in campo. Anche Millico è stato convocato, mentre al momento Ansaldi sembra essere favorito su Ola Aina. Le prossime ore saranno decisive per capire chi scenderà in campo contro il Brescia.