Torino, Cairo: «Alcuni giocatori devono trovare la condizione ideale»

Torino, il presidente Urbano Cairo parla del momento della squadra: il numero uno granata vede alcuni giocatori distratti

Urbano Cairo ha concesso un’intervista al Corriere di Torino. Il presidente del Torino ha bacchettato alcuni calciatori granata, per la scarsa applicazione a livello mentale:

«La squadra sa che deve impegnarsi al massimo sul piano mentale per evitare approcci sbagliati come ci è successo spesso. Alcuni giocatori non hanno la condizione ideale e devono trovarla». Queste le parole di Cairo: a chi saranno rivolte?