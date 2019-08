Torino, Cairo: «Mercato? Se troviamo occasioni lieto di prenderle»

Torino, Cairo nel post partita di Europa League: «Verdi? Non mi piace parlare di giocatori di altri. Se troviamo occasioni lieto di prenderle»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ieri in zona mista dopo la vittoria in Europa League. Le parole del patron granata:

«Verdi? A me non piace parlare di giocatori di altri. A volte può succedere che un giocatore non riesci a prenderla perché la squadra che lo ha prima di venderlo deve fare altre operazioni. Migliorare questa squadra è difficile. Ma anche se prendiamo qualcuno, il mister lo fa giocare subito? No, perché chi togli di questa squadra? La ciliegina la prendiamo se troviamo la ciliegina vera, che piace al mister: se la troviamo ben lieto di prenderla».