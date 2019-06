Cairo: «Torino in Europa League? Partecipazione meritata»

Urbano Cairo è convinto che il Torino meriti di giocare in Europa League. Il commento del presidente granata

Urbano Cairo esulta per la partecipazione del Torino alla prossima edizione dell’Europa League.

Ecco le parole del numero uno granata a Radio Sportiva: «La partecipazione del Torino in Europa League è meritata. Sarebbe stata l’unica volta con 63 punti in campionato a non andare in Europa negli ultimi anni. Grande soddisfazione per noi dopo una stagione davvero importante, anche se dispiace per il Milan».