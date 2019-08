Torino, contro il Wolverhampton serve un’impresa

Torino, questa sera contro il Wolverhampton serve un’impresa: al Molineux in palio un posto in Europa League

Difficile, quasi impossibile. Questa è la sentenza dei tifosi e degli scommettitori, in vista della gara di ritorno dei playoff di Europa League, che vede il Torino far visita al Wolverhampton, al Molineux Stadium. I granata devono rimontare il 3-2 dell’andata e per farlo si affidano allo stato di forma di Simone Zaza e Andrea Belotti, sugli scudi in questa fase embrionale di stagione e anche nella prima giornata di campionato, vinta grazie proprio alle firme del duo italiano.

Secondo le quote Betclic, un passaggio del turno dei ragazzi di Mazzarri (privi anche di Ansaldi) arriva ad essere pagato 7.10 volte la posta, mentre una qualificazione Wolves non arriva nemmeno a 1.10 (per Snai la quota di passaggio dei padroni di casa si ferma a 1.02). I granata sono costretti a segnare almeno due reti per avere la minima speranza di poter superare il turno, ma secondo i bookies anche una vittoria (senza passaggio del turno) di Belotti e compagni appare improbabile. La quota è 1.91 per la vittoria inglese, 3.67 per il pareggio e 4.12 per un successo del Torino. Il risultato più probabile? L’1-0 appannaggio dei padroni di casa, seguito dal 2-0 e dal 2-1 (quote variabili da 7.20 a 8.20).