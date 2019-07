Torino Debrecen: Berenguer e lo sfruttamento degli spazi interni

Nelle rare occasioni in cui il Debrecen si allungava, il Torino ha ben sfruttato i corridoi interni con Berenguer e Iago Falque. Come nel primo gol

Il baricentro alto tenuto dal Torino contro il Debrecen ha impedito ai granata di rischiare troppo in ripartenza. Tuttavia, il bunker eretto dagli ungheresi non rendeva facile creare sbocchi in avanti, anche a causa delle gambe imballate che impedivano un’elevata velocità di esecuzione.

Per questo motivo, è stato vitale trovare il gol del vantaggio sfruttando una delle poche situazioni in cui il Debrecen si era allungato. Come si può vedere nella slide sopra, troppo spazio tra difesa e centrocampo ungherese. Con Ansaldi e De Silvestri che danno ampiezza, il Torino è bravo a trovare Berenguer tra le linee, il quale verticalizza per Belotti. Evidente il 3421 dei granata.