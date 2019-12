Torino, disavventura per Ansaldi. Furto in casa del giocatore

Torino, spiacevole disavventura per Cristian Ansaldi. Il giocatore granata derubato nella sua abitazione privata

Dopo il furto avvenuto a casa di Claudio Marchisio, un altro episodio non piacevole si è verificato a Torino. A subire le conseguenze è Cristian Ansaldi, giocatore granata, che ieri notte ha trovato la sua abitazione a soqquadro.

«Affido al perdono di Dio le persone che ieri si sono intrufolate in casa mia e mi hanno rubato tutto. Molte cose prese erano importanti per me e la mia famiglia, non solo per il valore economico». Così il calciatore su Instagram.