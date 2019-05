Torino, si pensa al dopo Petrachi: spunta l’idea di una promozione

In caso di partenza del ds Petrachi, diretto verso Roma, il Torino pensa ad uno scenario inedito: la promozione di un dirigente

Petrachi è sempre più diretto verso Roma. Il ds del Torino viene accostato ormai da tempo al club giallorosso, che dovrebbe rappresentare la sua prossima piazza. Il club granata, nel frattempo, cerca un sostituto per il dirigente.

Come riporta Tuttosport, Cairo starebbe pensando ad uno scenario inedito: la promozione di un dirigente del vivaio granata. Si tratta di Massimo Bava, che nel settore giovanile ha fatto molto bene, tanto da vincere il premio Giuseppe Pinna come miglior responsabile delle giovanili, e che potrebbe giungere in prima squadra.