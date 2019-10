Torino, Edera è in partenza. Ecco le ipotesi per l’attaccante

Torino, Simone Edera sul piede di partenza. Il giocatore poco considerato da Mazzarri piace a Bologna e Parma, due squadra in cui ha militato

Simone Edera ha fatto ritorno al Torino dopo sei mesi di prestito al Bologna. Dal suo rientro, tuttavia, non ha mai avuto spazio nelle partite disputate dalla squadra di Walter Mazzarri.

Per questo motivo è uno dei profili sul piede di partenza dal club piemontese. La Stampa delinea due possibili destinazioni per l’attaccante. Si sarebbero fatte vive Bologna e Parma, società in cui il giocatore ha già militato.