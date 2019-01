Torino-Fiorentina: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Torino-Fiorentina, ottavi di finale Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Torna la Coppa Italia per gli ottavi di finale della competizione. Una delle gare in programma è Torino-Fiorentina che si sfidano allo stadio Olimpico Grande Torino. Entrambe le società vogliono superare il turno e puntano alla conquista del torneo, trionfo che garantisce un posto nella fase a gironi dell’Europa League, pass che costituisce obiettivo comune per i due club. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Torino-Fiorentina.

Torino-Fiorentina: diretta live e sintesi

Torino-Fiorentina: formazioni ufficiali

Torino-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

Il tecnico del Torino per il match di Coppa Italia contro la Fiorentina proverà a mandare in campo la migliore formazione, mettendo da parte un possibile turnover. In porta ci sarà ichazo, dietro al pacchetto difensivo a 3 composto da Izzo, N’Koulou e Moretti. A centrocampo centralmente agiranno Meité, Rincon e Baselli, mentre sulle corsie laterali dovrebbero esserci De Silvestri e Aina. Il reparto offensivo potrebbe essere affidato a Zaza e Belotti, con Iago Falquè in panchina che potrebbe essere inserito a gara in corso. Anche Pioli sembra essere intenzionato a mandare in campo la sua formazione tipo schierata con il classico 4-3-3. In difesa, davanti all’estremo difensore Dragowski, andranno Laurini, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi. A centrocampo ci saranno Benassi, Veretout ed Edmilson, mentre in attacco sulle fasce dovrebbero essere titolari Mirallas e Chiesa a supporto della punta centrale Simeone, anche se non si esclude l’esordio di Luis Muriel, arrivato a Firenze in questa finestra di mercato.

TORINO (3-5-2): Ichazo; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Aina; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edmilson; Mirallas, Simeone, Chiesa. Allenatore: Pioli.

Torino-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

