Torino, Iago Falque senza dubbi: «Questa è la mia miglior stagione»

Le parole di Iago Falque, esterno d’attacco granata, giunto alla sua terza stagione con la maglia del Torino

L’ala spagnola del Torino, Iago Falque, è stato intervistato ai microfoni di SportPesa per commentare il suo terzo anno in granata, ma anche le sue passate esperienza tra Spagna e Inghilterra. Queste alcune delle dichiarazioni dell’ex Juve, che ha svelato di aver trovato la sua vera casa a Torino: «Qui a Torino ho trovato la mia casa e la mia stabilità personale. Entrare nello stadio del Torino, indossare la maglia granata per me è diventato qualcosa di speciale. Non è come le altre squadre, qui sento che è la mia squadra».

Prosegue Iago Falque: «Il mio periodo in Spagna e in Inghilterra è stato molto diverso e difficile. A volte quando uno non gioca si sente frustrato, ma dipende dalla situazione. E poi ci sono gli infortuni, a volte le decisioni tecniche, però fa parte del gioco». Conclude, infine: «Il mio terzo anno al Torino? E’ una cosa diversa, l’emozione che provi qui non la trovi poi da nessun’altra parte. La cosa più bella è l’attesa prima della partita. L’anno scorso è stata la mia migliore stagione, sicuramente la più regolare della mia carriera e nella mia migliore età. Tutto è andato per il verso giusto. Spero che quest’anno, al netto di infortuni, penso che sarà la mia stagione e sicuramente quella migliore in quanto a prestazioni».